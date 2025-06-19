Жители Ростова-на-Дону сообщили о перебоях мобильного Интернета

Сейчас у некоторых жителей донской столицы мобильный Интернет все еще отсутствует, но проводной работает стабильно. Напомним, похожие случаи уже происходили в течение июня. В начале месяца перебои с интернет-подключением власти региона объяснили «проведением мер по обеспечению безопасности населения».