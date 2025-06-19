Жители Ростова-на-Дону сообщили о перебоях мобильного Интернета

Сегодня, 19 июня, жители разных районов Ростова-на-Дону пожаловались на нестабильную работу мобильного Интернета, в некоторых случаях подключения не было вовсе.
Невозможно уточнить, сколько именно людей столкнулись с некорректной работой. Судя по данным сервиса сбой.рф, скачок обращений от пользователей операторы получили около 8−9 часов утра.
Сейчас у некоторых жителей донской столицы мобильный Интернет все еще отсутствует, но проводной работает стабильно. Напомним, похожие случаи уже происходили в течение июня. В начале месяца перебои с интернет-подключением власти региона объяснили «проведением мер по обеспечению безопасности населения».
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