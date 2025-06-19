Грандиозное пиротехническое шоу состоится в центре Минска 20 июня

В сообщении говорится, что Республиканский праздник выпускников 2025 «Самый лучший выпускной» пройдет в пятницу, 20 июня, в Минске. В пресс-службе отметили, что на площадке у Дворца спорта соберутся более 3000 выпускников со всей страны. Праздник состоится с 22.00 до 01.00.