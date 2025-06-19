Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грандиозное пиротехническое шоу состоится в центре Минска 20 июня

В Минске состоится салют в пятницу, 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

Грандиозное пиротехническое шоу состоится в центре Минска 20 июня. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства образования.

В сообщении говорится, что Республиканский праздник выпускников 2025 «Самый лучший выпускной» пройдет в пятницу, 20 июня, в Минске. В пресс-службе отметили, что на площадке у Дворца спорта соберутся более 3000 выпускников со всей страны. Праздник состоится с 22.00 до 01.00.

На сцене выступят артисты белоруской и российской эстрады, хор Brevis, Президентский оркестр, а также шоу-балеты и танцевальные коллективы. Праздник завершится грандиозным пиротехническим шоу и выступлением популярных артистов.

Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, на что имеют право родители при покупке школьной формы.

Тем временем «Беллегпром» показал утвержденную школьную форму 2025 в Беларуси.

Кроме того, Минобразования сказало, кто из белорусских школьников не сможет обучаться за границей с 1 сентября.