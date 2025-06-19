Волонтеры помогают военным врачам спасать жизни бойцов

Подающий большие надежды, 21-летний Кирилл служил наводчиком боевой машины пехоты (БМП) на одном из самых горячих направлений. Ремонтировал машины и пушки на ЛБС. Сослуживцы рассказывали его маме, как сын спас целый взвод пехоты из 30 человек. Тогда наши ребята разгружали БМП, но противник начал их обстреливать. Боекомплектов, чтобы ответить, не было. И Кирилл выехал на своей машине, героически взяв огонь на себя… и уцелел, серьезно не пострадал. Но спустя время, в ходе одного из боев в январе 2023 года, Кирилл Рябцев трагически погиб — машина наехала на мину. Посмертно награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества.