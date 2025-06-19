Волонтеры помогают военным врачам спасать жизни бойцов

Фонд имени Кирилла Рябцева помогает военным госпиталям и эвакуационным бригадам в зоне СВО. Волонтеры передают врачам медицинское оборудование, расходники и лекарства.
Фонд носит имя погибшего в ходе специальной военной операции в январе 2023 года Кирилла Рябцева. Парень окончил школу с золотой медалью, затем поступил в Институт имени Баумана. Но решил взять академический отпуск, потому что хотел отслужить в армии. Даже сделал операцию лазерной коррекции зрения. В итоге пошел на срочную службу, а с началом СВО подписал контракт.
— Мы с мужем решили поддержать сына, начав помогать госпиталям, находящимся вблизи места его службы, — говорит Светлана.
Подающий большие надежды, 21-летний Кирилл служил наводчиком боевой машины пехоты (БМП) на одном из самых горячих направлений. Ремонтировал машины и пушки на ЛБС. Сослуживцы рассказывали его маме, как сын спас целый взвод пехоты из 30 человек. Тогда наши ребята разгружали БМП, но противник начал их обстреливать. Боекомплектов, чтобы ответить, не было. И Кирилл выехал на своей машине, героически взяв огонь на себя… и уцелел, серьезно не пострадал. Но спустя время, в ходе одного из боев в январе 2023 года, Кирилл Рябцев трагически погиб — машина наехала на мину. Посмертно награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества.
После гибели сына Светлана и основала фонд, его основное направление — поддержка военных госпиталей. Заручившись помощью единомышленников, фонд передает врачам операционное оборудование, холодильники для крови и так далее. Светлана по специальности медик, поэтому точно знает, что может понадобиться врачам. Особенно в полевых условиях.
Так, одного из волонтеров, Александра Когтева впечатлило, как умело и безопасно врачи удаляют осколки из ран бойцов с помощью магнита.
— Мы также отвозим бойцам рюкзаки с медициной, в которых есть и прочные кровоостанавливающие жгуты, бинты, противоожоговые средства, — говорит Светлана. — Передаем все, что попросят. Я настолько прикипела душой к ребятам, они даже стали называть меня мамой Светой. Объем работы у фонда большой, поэтому сейчас они нуждаются в волонтерах.
КСТАТИ.
Оказалась, что Светлана Рябцева родом из Донбасса. И все происходящее в регионе по особенному откликается в ее сердце. Фонд имени Кирилла Рябцева помогает еще и детскому социальному центру, и дому инвалидов в ДНР. Волонтеры передают ребятишкам теплую одежду. А год назад Светлана взяла двоих местных детишек, подарив им любящую семью.