Всего 7% детей мигрантов сдали экзамен по русскому языку

«С 1 апреля по 25 мая зафиксировано 3677 заявлений. Фактически прошли тестирование 509 детей, из них 55% (270 человек) справились успешно», — уточнил Музаев, слова которого приводит «ТАСС». Оставшиеся 45% получат возможность пересдачи через три месяца. Глава ведомства акцентировал внимание, что успешно прошедшие испытание уже обладают правом обучения в школах РФ.