Всего 7% детей мигрантов сдали экзамен по русскому языку

Более 3,6 тысячи иностранных граждан обратились с заявлениями на языковое тестирование детей для поступления в российские учебные заведения. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе ПМЭФ.
При этом весь перечень условий (предоставление документов и успешное прохождение испытания) выполнило лишь 7% участников.
«С 1 апреля по 25 мая зафиксировано 3677 заявлений. Фактически прошли тестирование 509 детей, из них 55% (270 человек) справились успешно», — уточнил Музаев, слова которого приводит «ТАСС». Оставшиеся 45% получат возможность пересдачи через три месяца. Глава ведомства акцентировал внимание, что успешно прошедшие испытание уже обладают правом обучения в школах РФ.
Тестирование предназначено для детей мигрантов, постоянно проживающих в РФ. Экзаменационная процедура охватывает базовые навыки: чтение, письменную речь, восприятие на слух. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет ежемесячный контроль показателей.
Добавим, что начиная с 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для иностранных граждан будет проводиться исключительно с применением компьютерных и дистанционных технологий.
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