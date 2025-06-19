Глава ЦБ призвала подумать о новых моделях роста российской экономики

На Петербургском международном экономическом форуме председатель Банка России Эльвина Набиуллина заявила о необходимости перехода к новой модели экономического роста. По ее словам, факторы, обеспечивавшие развитие в последние два года, практически исчерпали свой потенциал.
Глава ЦБ пояснила, что ранее рост поддерживался за счет нескольких ключевых ресурсов. Среди них — предельно низкий уровень безработицы, свидетельствующий об отсутствии свободной рабочей силы, максимальная загрузка производственных мощностей, активное импортозамещение, а также использование накоплений Фонда национального благосостояния для инвестиций и значительные резервы банковской системы, позволившие нарастить объемы кредитования.
«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны, нам надо думать о некоторой новой модели роста», — заключила она.
Прежде похожую точку зрения выразил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин. По его словам, чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперёд, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень.