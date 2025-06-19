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В Прибайкальском нацпарке продлили особый противопожарный режим

Он продлится на территории до 1 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Прибайкальском национальном парке продлили действие противопожарного режима. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», он будет действовать до 1 июля. Это связано с высокой температурой воздуха и повышением классов пожарной опасности в регионе.

— Скопления опада, сухой травы, и древесного мусора образуют толстую и горючую «подушку», которая быстро сохнет после дождя. Наблюдать такие «подушки» можно в лесах вдоль Большой Байкальской тропы, Кругобайкальской железной дороги, на острове Ольхон, — рассказал зам. директора по лесохозяйственной деятельности «Заповедного Прибайкалья» Сергей Кочнев.

Действует полный запрет на открытый огонь. Усилен контроль за пожарной безопасностью на туристических маршрутах и в населенных пунктах. Заповедники патрулируются летчиками-наблюдателями.