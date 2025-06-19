В Прибайкальском нацпарке продлили особый противопожарный режим

В Прибайкальском национальном парке продлили действие противопожарного режима. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», он будет действовать до 1 июля. Это связано с высокой температурой воздуха и повышением классов пожарной опасности в регионе.