Девятерых омичей обвинили в организации занятия проституцией

По версии следствия, в апреле 2016 года один из обвиняемых зарегистрировал ООО для придания легального вида сети притонов. Они работали под вывеской салонов массажа с марта 2019-го по июнь 2024 года. В интим-комнатах незаконных заведениях трудились 11 девушек, также работало восемь администраторов.