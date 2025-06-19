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Девятерых омичей обвинили в организации занятия проституцией

В суд направили дело о сети подпольных массажных салонов.

19 июня омская прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении девятерых местных жителей. Им инкриминировали организацию занятия проституцией. Кроме того, четыре эпизода расследовали в связи с возможным вовлечением в торговлю секс-услугами.

По версии следствия, в апреле 2016 года один из обвиняемых зарегистрировал ООО для придания легального вида сети притонов. Они работали под вывеской салонов массажа с марта 2019-го по июнь 2024 года. В интим-комнатах незаконных заведениях трудились 11 девушек, также работало восемь администраторов.

«Организованная группа функционировала с марта 2019 г. и до июня 2024 г., когда ее незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — отмечается в сообщении.

Все фигуранты вину не признали. Материалы дело направлены в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Ранее «КП Омск» сообщило, что прокуратура потребовала от местного застройщика вернуть более ста млн рублей.