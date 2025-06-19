Толкалина и Ткачук устроили перформанс на полу в кинотеатре: видео

Любовь Толкалина появилась на премьере фильма режиссера Виктора Тихомирова. Актриса снялась в эпизодической роли, которая в итоге не вошла в фильм, но это не помешало ей прийти и поздравить коллег. В итоге всё закончилось тем, что создатели картины решили устроить фотосессию прямо на полу. Любовь Толкалина опасалась, что упадёт баннер, но всё обошлось. В разгар фотосессии появился опоздавший актёр Евгений Ткачук, который сыграл главную роль в картине «Евгений Телегин».