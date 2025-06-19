Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Толкалина и Ткачук устроили перформанс на полу в кинотеатре: видео

Любовь Толкалина появилась на премьере фильма режиссера Виктора Тихомирова. Актриса снялась в эпизодической роли, которая в итоге не вошла в фильм, но это не помешало ей прийти и поздравить коллег. В итоге всё закончилось тем, что создатели картины решили устроить фотосессию прямо на полу. Любовь Толкалина опасалась, что упадёт баннер, но всё обошлось. В разгар фотосессии появился опоздавший актёр Евгений Ткачук, который сыграл главную роль в картине «Евгений Телегин».

Любовь Толкалина появилась на премьере фильма режиссера Виктора Тихомирова. Актриса снялась в эпизодической роли, которая в итоге не вошла в фильм, но это не помешало ей прийти и поздравить коллег. В итоге всё закончилось тем, что создатели картины решили устроить фотосессию прямо на полу.

Любовь Толкалина опасалась, что упадёт баннер, но всё обошлось. В разгар фотосессии появился опоздавший актёр Евгений Ткачук, который сыграл главную роль в картине «Евгений Телегин».

Смотрите видео необычного перформанса с участием звёзд.