Отражение постгуманистической эпохи: «Шкулёв Холдинг» представил на ПМЭФ цифровой арт-куб

Инсталляция на ПМЭФ-2025. Видео © Telegram / Shkulev Holding.
«Центром притяжения стенда выступил футуристичный медиа-куб. На его гранях транслировались уникальные видео-работы художника VS Gallery Rinatto L"bank, созданные с применением технологий искусственного интеллекта. Этот динамичный арт-объект воплощает ядро инноваций “Шкулёв Холдинг”, стал символом творческой силы новых медиа», — говорится в сообщении.
Особое внимание привлекали зеркальные стены, которые бесконечно отражали куб, создавая иллюзию множества цифровых реальностей. Такой визуальный эффект стал метафорой стремительного расширения медиапространств и вызовов постгуманистической эпохи, где человек перестаёт быть центром мира, уступая место более широкому взгляду на природу и технологическую экосистему.
В работах, транслируемых на кубе, фигура человека сведена к минимуму, что подчёркивает культурный поворот от антропоцентризма к новой модели взаимодействия — человек, машина и природа как единая структура. Это направление особенно важно в контексте стремления «Шкулёв Холдинг» к переосмыслению роли медиа в будущем. Стенд также отразил идеи био-вдохновлённого дизайна. Так, например, прототипом устойчивых коммуникационных структур стала грибница — мицелий — чьи природные принципы легли в основу проектирования городских систем и инфраструктур.
За более чем 30-летнюю историю «Шкулёв Холдинг» сохраняет курс на технологичность и инновации. Экспозиция на ПМЭФ-2025 стала не просто демонстрацией этих принципов, а концептуальным высказыванием о будущем, в котором цифровые вселенные становятся продолжением реальности, открывая путь к гармоничному сосуществованию и новым формам познания.
Напомним, на ежегодном форуме. который в этом году проходит с 18 по 21 июня, участие принимают 20 тысяч представителей 140 стран. На его пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин. В ходе выступлений на ПМЭФ будут затронуты темы развития российского экономического партнёрства между странами.