В работах, транслируемых на кубе, фигура человека сведена к минимуму, что подчёркивает культурный поворот от антропоцентризма к новой модели взаимодействия — человек, машина и природа как единая структура. Это направление особенно важно в контексте стремления «Шкулёв Холдинг» к переосмыслению роли медиа в будущем. Стенд также отразил идеи био-вдохновлённого дизайна. Так, например, прототипом устойчивых коммуникационных структур стала грибница — мицелий — чьи природные принципы легли в основу проектирования городских систем и инфраструктур.