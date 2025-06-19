В Иркутске 12 выпускников сдали единый госэкзамен на 100 баллов

В Иркутске подвели итоги ЕГЭ — 12 школьников смогли набрать высший балл на экзаменах. При этом двое из них показали блестящий результат сразу по двум предметам. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Лидерами по количеству стобалльников стала химия: шестеро учащихся из школ № 53, 12, 23, 15, гимназии № 1 и лицея № 3 справились с заданиями идеально. Четыре выпускника из школы № 15 и лицеев ИГУ, № 2 и 3 получили максимальный балл по русскому языку. Трое ребят из гимназии № 1 и лицея № 2 отлично сдали профильную математику, а один ученик школы № 19 с углубленным изучением предметов добился наивысшей оценки по литературе.
— 100 баллов на ЕГЭ — это не просто высшая оценка знаний, это результат огромного труда, целеустремленности учащихся и поддержки педагогов. Иркутск по праву гордится своими выпускниками, которые демонстрируют блестящие результаты из года в год. Особые слова благодарности учителям и родителям, которые помогли ребятам достичь таких вершин, — сказал мэр Руслан Болотов.
В этом году в Иркутске аттестаты получили 3770 одиннадцатиклассников. Экзамены проходили с 23 мая по 4 июля на базе 14 городских школ. За соблюдением процедуры ЕГЭ следили более 50 общественных наблюдателей.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю выпускницы из Ангарска. Девушка раскрыла секрет, как ей удалось сдать ЕГЭ по химии на 100 баллов.