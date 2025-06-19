В Иркутске 12 выпускников сдали единый госэкзамен на 100 баллов

Лидерами по количеству стобалльников стала химия: шестеро учащихся из школ № 53, 12, 23, 15, гимназии № 1 и лицея № 3 справились с заданиями идеально. Четыре выпускника из школы № 15 и лицеев ИГУ, № 2 и 3 получили максимальный балл по русскому языку. Трое ребят из гимназии № 1 и лицея № 2 отлично сдали профильную математику, а один ученик школы № 19 с углубленным изучением предметов добился наивысшей оценки по литературе.