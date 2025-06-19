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Собянин назвал тех, кто может стать резидентом технологической долины МГУ

Мэр Москвы рассказал, какие преимущества получат будущие резиденты кластеров МГУ.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отбора резидентов для новых кластеров в составе научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, развитие инновационной инфраструктуры в столице продолжается. В 2023 году был запущен флагманский кластер «Ломоносов», где уже работают 76 высокотехнологичных компаний. Теперь на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ построят еще два кластера общей площадью свыше 100 тыся. квадратных метров.

Претендовать на размещение смогут компании, занимающиеся проектами в приоритетных направлениях науки и технологий. При отборе будет учитываться не только уровень технологической зрелости предприятий, но и их вклад в развитие экономики России и инновационного сектора Москвы.

Особое предпочтение получат те организации, которые активно инвестируют в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и сотрудничают с высшими учебными заведениями.

Резиденты новых кластеров будут пользоваться особым правовым режимом, налоговыми льготами и возможностью использовать научную и образовательную базу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Ранее Собянин сообщил о строительстве учебного корпуса в Пресненском районе.

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