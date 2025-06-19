Дизайнер Кузнецова назвала интерьерные решения, которые никогда не устареют

Интерьерные тренды так или иначе подвержены временным изменениям, но есть те способы, которые позволят на долгое время сохранить актуальность интерьера. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.
По ее словам, безусловным фаворитом среди приемов, которые позволяют максимально продлить актуальность того или иного интерьера, остается использование натуральных материалов в отделке и мебели:
Металл и стекло в интерьерах не только придадут им изящности и легкости, но и не потеряют свою актуальность на долгое время. Дерево можно использовать в напольных покрытиях, предметах мебели и декора. Натуральные ткани отлично подойдут для домашнего текстиля, а также обивки мягкой мебели. Натуральный камень (гранит, кварцит, оникс и др) подчеркнет общую эстетику пространства, а также обладает безупречными качественными характеристиками.
— Сегодня камень применяют не только для столешниц, но и в качестве подоконных блоков, ступеней, стеновых панелей, каминов и так далее. Особенно роскошно натуральный камень выглядит с подсветкой, поскольку некоторые из видов обладают светопрозрачностью, — отметила Кузнецова.
Еще один прием, который вне сомнений является вневременным — это использование комнатных растений в интерьерах, продолжила дизайнер.
— В разные времена меняются подходы и способы размещения растений, но их наличие позволяет не только улучшить микроклимат в помещении, но и создать некий симбиоз интерьера с экстерьером, что особенно важно для жителей мегаполисов. Выбирайте растения, основываясь на собственном ритме жизни, вкусах, а также характеристиках конкретных помещений, и они будут радовать вас и подчеркивать актуальность интерьера долгие годы, — заверила эксперт.
Интерьер спальни: как обустроить, ошибки.
Последний, но не менее важный прием, который подчеркнет актуальность вашего интерьера на долгие годы, — это использование в пространстве оригинальных изделий декора, предметов искусства.
— Пусть это будет всего одна картина или статуэтка в гостиной или хозяйской спальне, но она должна быть не серийной, а созданной в единственном экземпляре, — уточнила Кузнецова. — Это не только подчеркнет вкус хозяев, но и придаст интерьеру особый статус. Такие предметы можно сделать и своими руками, благо, сегодня есть великое множество различных мастер-классов на любой вкус и кошелек.
Ранее коллекционер антиквариата Регина Ван Влит поделилась с «ВМ» рекомендациями, как вписать антиквариат в интерьер и не превратить квартиру в филиал Лувра. А также объяснила почему старинная посуда вновь набирает популярность.