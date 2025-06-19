Дизайнер Кузнецова назвала интерьерные решения, которые никогда не устареют

— Пусть это будет всего одна картина или статуэтка в гостиной или хозяйской спальне, но она должна быть не серийной, а созданной в единственном экземпляре, — уточнила Кузнецова. — Это не только подчеркнет вкус хозяев, но и придаст интерьеру особый статус. Такие предметы можно сделать и своими руками, благо, сегодня есть великое множество различных мастер-классов на любой вкус и кошелек.