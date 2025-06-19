Первый за 5 лет поезд из Северной Кореи прибудет в Иркутск 21 июня

Первый за 5 лет поезд из Пхеньяна прибудет в Иркутск в ночь с 20 на 21 июня. С 2020 года железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей было прервано из-за ковидных ограничений.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства транспорта РФ, международные беспересадочные вагоны теперь будут курсировать дважды в месяц. Поезд идёт по самому длинному в мире железнодорожному маршруту протяжённостью 10 тысяч километров. Он останавливается в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове и Костроме. Время в пути составляет чуть больше 8 суток.
Из Пхеньяна пока следует только один купейный вагон — его подцепляют в голову пассажирского поезда номер 1 «Владивосток — Москва». Границу с Россией он пересекает в пункте пропуска Хасан в Приморском крае.