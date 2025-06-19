Первый за 5 лет поезд из Северной Кореи прибудет в Иркутск 21 июня

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства транспорта РФ, международные беспересадочные вагоны теперь будут курсировать дважды в месяц. Поезд идёт по самому длинному в мире железнодорожному маршруту протяжённостью 10 тысяч километров. Он останавливается в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове и Костроме. Время в пути составляет чуть больше 8 суток.