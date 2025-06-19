Для 42% самарцев любовь важнее карьеры

Горожане рассказали о своих приоритетах.
42% жителей регионального центра уверены: любовь важнее работы. 27%, напротив, ставят на первое место карьеру. Мужчины от 35-ти до 45 лет (каждый второй) и женщины до 35-ти чаще отдавали предпочтение чувствам (40%). 31% опрошенных не определились.
Представители сервиса SuperJob уточнили:
«В группе респондентов до 35-ти доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру, — среди молодежи больше всего карьеристов».
Также жители столицы 63-го региона считают, что в таком вопросе важно сохранять баланс.
Недавно рассказывали, что больше половины самарцев проведут отпуск в 2025 году со второй половиной.
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