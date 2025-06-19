Для 42% самарцев любовь важнее карьеры

42% жителей регионального центра уверены: любовь важнее работы. 27%, напротив, ставят на первое место карьеру. Мужчины от 35-ти до 45 лет (каждый второй) и женщины до 35-ти чаще отдавали предпочтение чувствам (40%). 31% опрошенных не определились.