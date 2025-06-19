Зрители «заставили» Цискаридзе трижды выйти на поклон, а артистов — четырежды: видео

По завершении первого дня выпускных спектаклей Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой в ГКД зрители длительными овациями, продолжительностью не менее 15 минут, и скандированием «Браво!» «заставили» Николая Цискаридзе трижды выйти на поклон, в том числе из-за уже закрытого занавеса, аристы-выпускники пережили настоящий триумф. Причем овации звучат и сейчас в холле Большого Кремлевского дворца, хотя концерт давно окончен.