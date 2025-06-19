Верховный суд запретил списывать долги по кредитам, потраченным на роскошь

Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом списать их не получится, следует из решения Верховного суда РФ.
Вести роскошный образ жизни за счет заемных средств, а затем освободиться от обязательств по их возврату посредством банкротства невозможно. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.
«Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств», — говорится в обзоре. Выдержку из него публикует РИА Новости.
В качестве примера суд сослался на случай работника банка, который, несмотря на высокий уровень дохода, оформил несколько кредитов. Когда наступил срок их погашения, данный сотрудник уволился, не предпринял попыток трудоустроиться вновь и обратился с заявлением о признании себя банкротом. Проанализировав выписки с его банковских счетов, суд установил, что значительная часть расходов была направлена на поддержание роскошного стиля жизни: приобретение брендовой одежды, посещение престижных ресторанов и пользование услугами премиального такси.
В результате суд пришел к выводу, что гражданин целенаправленно оформлял кредиты без намерения их погашать, несмотря на то что его доход был достаточен для удовлетворения основных нужд и возврата займов. В связи с этим в удовлетворении требования о списании долгов в рамках процедуры банкротства ему было отказано. Теперь остальные суды в России могут ориентироваться на данный пример при принятии решений.
Ранее Верховный суд РФ уже подтверждал решения нижестоящих инстанций, которые отказывали гражданам в освобождении от кредитных обязательств при выявлении недобросовестного поведения. В одном из случаев россиянин оформил за короткое время несколько кредитов на крупную сумму, а после увольнения попытался списать долги через банкротство, однако суды сочли его действия злоупотреблением и отказали в освобождении от выплат.