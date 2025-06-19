Верховный суд запретил списывать долги по кредитам, потраченным на роскошь

В результате суд пришел к выводу, что гражданин целенаправленно оформлял кредиты без намерения их погашать, несмотря на то что его доход был достаточен для удовлетворения основных нужд и возврата займов. В связи с этим в удовлетворении требования о списании долгов в рамках процедуры банкротства ему было отказано. Теперь остальные суды в России могут ориентироваться на данный пример при принятии решений.