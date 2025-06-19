Гарбузов: Москва подписала соглашения с тремя компаниями по развитию робототехники и станкостроения

«Подписанное соглашение — это важный шаг для развития промышленного потенциала Москвы в сферах робототехники и станкостроения. Мы создаём условия для технологического суверенитета, производства современной и конкурентоспособной продукции, а также для импортозамещения»", — отметил Гарбузов.