Гарбузов: Москва подписала соглашения с тремя компаниями по развитию робототехники и станкостроения

На ПМЭФ-25 Департамент инвестиционной политики Москвы заключил соглашения с «Технорэд», «Лассард» и «Некс-Т» о сотрудничестве в сфере станкостроения и робототехники. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.
«Подписанное соглашение — это важный шаг для развития промышленного потенциала Москвы в сферах робототехники и станкостроения. Мы создаём условия для технологического суверенитета, производства современной и конкурентоспособной продукции, а также для импортозамещения»", — отметил Гарбузов.
ДИПП столицы будет сотрудничать с тремя компаниями: «Технорэд», «Лассард» и «Некс-Т». Партнерство предусматривает обмен опытом, расширение экспортных возможностей и привлечение инвестиций в перспективные разработки.
«Уверен, что без формирования мощного индустриального кластера, консолидации лидеров отрасли, внедрения единых стандартов и системной подготовки кадров этого результата достичь невозможно», — отметил гендиректор компании «Технорэд» Артем Лукин.
«Данное соглашение имеет важное значение для реализации стратегической задачи по развитию робототехники до 2030 года, поставленной Президентом РФ», — подчеркнул гендиректор «Некс-Т» Владимир Крикушенко.
Генеральный директор компании «Лассард» Олег Нефедов отметил, что соглашение с московским ДИПП даст мощный стимул для развития компании.