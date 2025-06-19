10 нижегородцев удалили с ЕГЭ

Напомним, что с 23 мая по 11 июня в регионе проходил основной период проведения ЕГЭ. Последними предметами, которые сдавали, были иностранные языки (устная часть) и информатика. Теперь стартовали резервные дни, в которые могут сдать экзамены те школьники, которые либо были удалены с них, либо по каким-либо причинам не смогли на них присутствовать.