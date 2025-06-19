10 нижегородцев удалили с ЕГЭ

10 школьников удалили с ЕГЭ в Нижегородской области из-за разных нарушений. Семь сдающих пользовались шпаргалками, еще трое — телефонами, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в региональном министерстве образования и науки.
Что касается ОГЭ, который стартовал в Нижегородской области 21 мая и завершился 16 июня, там также зафиксировали 10 случаев удалений школьников с экзаменов. Семь человек также пользовались шпаргалками и три — телефонами.
Напомним, что с 23 мая по 11 июня в регионе проходил основной период проведения ЕГЭ. Последними предметами, которые сдавали, были иностранные языки (устная часть) и информатика. Теперь стартовали резервные дни, в которые могут сдать экзамены те школьники, которые либо были удалены с них, либо по каким-либо причинам не смогли на них присутствовать.