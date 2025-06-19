В России запретили списывать долги по кредитам, потраченным на предметы роскоши

В качестве примера приводится случай с работником банковской сферы, обладавшим стабильным и высоким доходом, но обремененным множеством кредитных обязательств. В момент наступления срока погашения задолженностей, он уволился с работы, отказался от поиска нового места трудоустройства и инициировал процесс банкротства. В ходе изучения выписок по его банковским счетам было выявлено, что значительная часть денежных средств была направлена на поддержание роскошного стиля жизни, включая приобретение дорогостоящей брендовой одежды, посещение фешенебельных ресторанов и использование услуг элитного такси.