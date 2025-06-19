В России запретили списывать долги по кредитам, потраченным на предметы роскоши

Согласно обзору судебной практики, опубликованному Верховным судом Российской Федерации, недопустимо вести расточительный образ жизни за счет заемных средств, а затем уклоняться от возврата долгов, прибегая к процедуре банкротства.
В качестве примера приводится случай с работником банковской сферы, обладавшим стабильным и высоким доходом, но обремененным множеством кредитных обязательств. В момент наступления срока погашения задолженностей, он уволился с работы, отказался от поиска нового места трудоустройства и инициировал процесс банкротства. В ходе изучения выписок по его банковским счетам было выявлено, что значительная часть денежных средств была направлена на поддержание роскошного стиля жизни, включая приобретение дорогостоящей брендовой одежды, посещение фешенебельных ресторанов и использование услуг элитного такси.
В конечном итоге суд пришел к выводу о преднамеренном получении кредитов без намерения их возврата, несмотря на наличие достаточного дохода для покрытия насущных нужд и погашения задолженностей. В результате, ему было отказано в списании долгов в рамках процедуры банкротства.
В обзоре подчеркивается, что «последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств».
Включение этого дела в обзор судебной практики направлено на обеспечение единообразного применения законодательства. Теперь суды, рассматривающие аналогичные дела, должны учитывать данный прецедент при вынесении решений.
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