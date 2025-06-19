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Учёный Дорохов объяснил, как безопасно дезинфицировать смартфон

Неправильная обработка может привести к повреждению экрана, корпуса или даже внутренних компонентов гаджета, заявил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT напомнил о важности регулярной дезинфекции мобильных устройств. При этом он предупредил, что неправильная обработка может привести к повреждению экрана, корпуса или даже внутренних компонентов гаджета.

Специалист отметил, что оптимальными средствами для очистки смартфона являются растворы на основе изопропилового спирта концентрацией 70−75% или этилового спирта с содержанием не менее 60%. Эти вещества эффективно борются с патогенными микроорганизмами и при этом не нарушают олеофобное покрытие экрана. В отличие от них, хлорсодержащие препараты и перекись водорода могут нанести вред.

По словам эксперта, не следует распылять дезинфицирующие средства непосредственно на устройство. Лучше нанести раствор на мягкую салфетку — например, из микрофибры — и аккуратно протереть поверхность. Особую осторожность нужно проявлять в области разъёмов и динамиков, поскольку избыток жидкости может вызвать коррозию или сбои в работе звука. Для этих частей рекомендуется использовать слегка увлажнённую салфетку либо ватную палочку, смоченную в спирте.

После обработки, по словам Дорохова, стоит подождать одну-две минуты, прежде чем снова использовать смартфон. Он также подчеркнул, что чрезмерное применение агрессивных веществ может ослабить защитные слои корпуса и экрана. Поэтому для повседневной очистки стоит отдавать предпочтение спиртосодержащим средствам только при необходимости, а в остальное время использовать специальные антибактериальные салфетки без спирта.

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