Учёный Дорохов объяснил, как безопасно дезинфицировать смартфон

Специалист отметил, что оптимальными средствами для очистки смартфона являются растворы на основе изопропилового спирта концентрацией 70−75% или этилового спирта с содержанием не менее 60%. Эти вещества эффективно борются с патогенными микроорганизмами и при этом не нарушают олеофобное покрытие экрана. В отличие от них, хлорсодержащие препараты и перекись водорода могут нанести вред.