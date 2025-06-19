Решетников: Экономика России находится на грани перехода в рецессию

На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников сделал тревожное заявление о состоянии национальной экономики. По его словам, текущие показатели свидетельствуют о заметном охлаждении экономической активности, однако реальность указывает на приближение к рецессионной черте.
«По цифрам охлаждение, по текущим ощущениям уже на грани перехода в рецессию», — пояснил Решетников.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика находится на четвертом месте в мире по паритету покупательской способности. В последние два года, несмотря на сложные условия, экономика России росла значительными темпами.
Как отмечал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, экономика РФ показывает устойчивость, несмотря на жесткие условия. По его словам, власти уже знают, что необходимо делать в период кризисов и понимают, кому и как необходимо помогать.