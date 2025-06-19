Болт застрял в кишечнике россиянина после похода к стоматологу

Как сообщает пресс-служба больницы имени М. А. Подгорбунского, во время приема у стоматолога от инструмента отлетел крепежный элемент, и мужчина рефлекторно его проглотил. Поскольку болт не мог выйти естественным путем, пациенту пришлось обратиться за помощью к хирургам. Врачи попытались мануально переместить инородное тело из тонкой кишки в толстую, но это не дало результата. Тогда эндоскописты применили специальные щипцы и петлю, чтобы извлечь болт.