Эксперт объяснил, что переименуют из-за запрета на использование иностранных слов на вывесках

Тем не менее, как заметил Люлин, все общеотраслевые термины, например, «cafe», «shop», «sale» должны быть переведены или дублированы кириллицей («кафе», «магазин», «распродажа» и т. д.). Собеседник издания также уточнил, что норма о требованиях к кириллическим вывескам распространяется исключительно на вновь строящиеся жилые комплексы и малоэтажные проекты, поэтому торговые центры и подобные объекты коммерческой недвижимости не обязаны менять оформление своих фасадов.