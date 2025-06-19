Эксперт объяснил, что переименуют из-за запрета на использование иностранных слов на вывесках

Государственная Дума РФ приняла закон о запрете на использование слов на иностранных языках и латиницы на вывесках и в названиях жилых комплексов. Соответствующий закон должен вступить в силу с марта 2026 года. Эксперт Павел Люлин в беседе с «Российской газетой» объяснил, что будет подлежать переименованию из-за этого закона.
По словам эксперта, закон действительно обязывает все информационные надписи и указатели на фасадах делать на русском языке. При этом он обратил внимание на то, что зарегистрированные товарные знаки и фирменные названия крупных маркетплейсов и международных брендов сохранят свои вывески без необходимости переименовываться.
Тем не менее, как заметил Люлин, все общеотраслевые термины, например, «cafe», «shop», «sale» должны быть переведены или дублированы кириллицей («кафе», «магазин», «распродажа» и т. д.). Собеседник издания также уточнил, что норма о требованиях к кириллическим вывескам распространяется исключительно на вновь строящиеся жилые комплексы и малоэтажные проекты, поэтому торговые центры и подобные объекты коммерческой недвижимости не обязаны менять оформление своих фасадов.
По мнению Люлина, дублирование кириллицей иностранных надписей хоть и создаст дополнительные затраты при изготовлении вывесок и информационных указателей, но не станет непреодолимым барьером для бизнеса.
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