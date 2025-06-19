Подведены первые итоги ЕГЭ

Лучше, чем в России.
Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, на данный момент — 23 стобалльника. Это больше половины отличников всего Приморья.
Трое выпускников Владивостока смогли сдать сложнейший ЕГЭ по профильной математике на сто баллов — это ученики лицея «Технический», гимназии № 1, школы № 23.
«У нас есть стобалльник по профильной математике — выпускник 11-го класса Артём Колодняк, — рассказывает учитель физики, методист средней школы № 17 Владивостока Маргарита Литвиненко. — В школе традиционно большое значение уделяется предметам естественно-научного цикла. Большинство ребят сдали математику на 80−90 баллов и выше. По химии Влад Палащенко получил 99 баллов».
В управлении образования Владивостока отметили, что отличниками по математике могли стать ещё несколько учеников лицея «Технический», один участник получил 99, трое — 98, двое — 97 баллов. Средний балл по Владивостоку составил 62,63. Это выше, чем в прошлом году (58,86) и даже по стране (62,05).
Успехи по другим предметам.
Семеро выпускников набрали высший балл по русскому языку. В передовики пробились гимназия № 1, школы № 7, 51, 74, 81, лицей «Технический», университетская школа ДВФУ. 17 участников ЕГЭ получили по русскому языку по 97 баллов. У 361 школьника 80 баллов и выше. Один участник ЕГЭ из школы № 38 получил высший балл по обществознанию.
Отличились лучшие ученики и по другим предметам, сейчас во Владивостоке восемь стобалльников по литературе и четыре — по химии.
«С химией подружилась давно, ещё ОГЭ сдала на “5”, а к ЕГЭ начала готовиться в 10-м классе, пройдя самостоятельно курс сильной онлайн-школы. Это помогло структурировать весь объём учебной программы, выйти за школьные рамки», — говорит ученица 11-го «А» школы № 17, стобалльница по химии Диана Степанова.
Уверяет, что готовилась к экзаменам без помощи репетиторов. В будущем она хочет пойти по стопам родителей-врачей, готовится к поступлению в ТГМУ. «Пятёрка» по химии даёт гарантию прохождения на бюджет.
«Мне всегда были интересны науки — химия и биология. Они объясняют строение нашего мира, расширяют кругозор. Понимать формулы — это здорово», — добавляет девушка.
К слову, математику она сдала на «5», а по русскому языку набрала 89 баллов.
«В этом году по поручению главы Владивостока нашим ведомством запущен проект “99+”, — акцентировали специалисты городского управления образования. — Администрация города закупила всем выпускникам 9-х и 11-х классов лицензию на специальную платформу, на которой ребёнок мог подготовиться по пяти предметам. Ведущие преподаватели читали вебинары, лекции, проводили разбор заданий. Пул возможностей был огромный».
Платформу оценили многие преподаватели-предметники. Бесплатные программы по подготовке к экзаменам, безусловно, дали положительные результаты. Дети стали более уверены в себе, нацелены на высокий балл.