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Подведены первые итоги ЕГЭ

В этом году во Владивостоке ЕГЭ по разным предметам сдавали 3296 человек, в том числе 2773 выпускника 11-х классов муниципальных школ. Высоких результатов ребятам удалось достичь по всем предметам, особенно порадовали успехи по профильной математике, русскому, литературе.

Источник: Аргументы и факты

Лучше, чем в России.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, на данный момент — 23 стобалльника. Это больше половины отличников всего Приморья.

Трое выпускников Владивостока смогли сдать сложнейший ЕГЭ по профильной математике на сто баллов — это ученики лицея «Технический», гимназии № 1, школы № 23.

«У нас есть стобалльник по профильной математике — выпускник 11-го класса Артём Колодняк, — рассказывает учитель физики, методист средней школы № 17 Владивостока Маргарита Литвиненко. — В школе традиционно большое значение уделяется предметам естественно-научного цикла. Большинство ребят сдали математику на 80−90 баллов и выше. По химии Влад Палащенко получил 99 баллов».

В управлении образования Владивостока отметили, что отличниками по математике могли стать ещё несколько учеников лицея «Технический», один участник получил 99, трое — 98, двое — 97 баллов. Средний балл по Владивостоку составил 62,63. Это выше, чем в прошлом году (58,86) и даже по стране (62,05).

Успехи по другим предметам.

Семеро выпускников набрали высший балл по русскому языку. В передовики пробились гимназия № 1, школы № 7, 51, 74, 81, лицей «Технический», университетская школа ДВФУ. 17 участников ЕГЭ получили по русскому языку по 97 баллов. У 361 школьника 80 баллов и выше. Один участник ЕГЭ из школы № 38 получил высший балл по обществознанию.

Отличились лучшие ученики и по другим предметам, сейчас во Владивостоке восемь стобалльников по литературе и четыре — по химии.

«С химией подружилась давно, ещё ОГЭ сдала на “5”, а к ЕГЭ начала готовиться в 10-м классе, пройдя самостоятельно курс сильной онлайн-школы. Это помогло структурировать весь объём учебной программы, выйти за школьные рамки», — говорит ученица 11-го «А» школы № 17, стобалльница по химии Диана Степанова.

Уверяет, что готовилась к экзаменам без помощи репетиторов. В будущем она хочет пойти по стопам родителей-врачей, готовится к поступлению в ТГМУ. «Пятёрка» по химии даёт гарантию прохождения на бюджет.

«Мне всегда были интересны науки — химия и биология. Они объясняют строение нашего мира, расширяют кругозор. Понимать формулы — это здорово», — добавляет девушка.

К слову, математику она сдала на «5», а по русскому языку набрала 89 баллов.

«В этом году по поручению главы Владивостока нашим ведомством запущен проект “99+”, — акцентировали специалисты городского управления образования. — Администрация города закупила всем выпускникам 9-х и 11-х классов лицензию на специальную платформу, на которой ребёнок мог подготовиться по пяти предметам. Ведущие преподаватели читали вебинары, лекции, проводили разбор заданий. Пул возможностей был огромный».

Платформу оценили многие преподаватели-предметники. Бесплатные программы по подготовке к экзаменам, безусловно, дали положительные результаты. Дети стали более уверены в себе, нацелены на высокий балл.