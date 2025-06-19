Подведены первые итоги ЕГЭ

В управлении образования Владивостока отметили, что отличниками по математике могли стать ещё несколько учеников лицея «Технический», один участник получил 99, трое — 98, двое — 97 баллов. Средний балл по Владивостоку составил 62,63. Это выше, чем в прошлом году (58,86) и даже по стране (62,05).