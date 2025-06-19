Воронежцы второй день жалуются на отсутствие мобильного интернета

В Воронеже со вчерашнего дня отсутствует мобильный интернет, сообщают горожане. Связь пропала еще накануне днем.
Вероятно, это связано с действием в регионе режима опасности атаки БПЛА, объявленной в 23.04 18 июня. Отбой до сих пор не дали.
— Отключение мобильного интернета происходит по соображениям безопасности, исходя из оперативной обстановки. Режим опасности атаки БПЛА не всегда прямо соотносится с этой конкретной мерой. Ее действие определяют силовые ведомства совместно с операторами связи, — сообщили в правительстве Воронежской области.
Напомним, 17 июня из-за перебоев с интенетом воронежцы столкнулись с проблемами при оплате проезда, а также покупках в магазинах.
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