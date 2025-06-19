Два новых телеканала появились в Беларуси

Сообщается, что с 18 июня в Zala стали транслироваться новые тестовые телеканалы. Так, появился телеканал «Нано HD», который рассказывает про интересные инновации и технологии, про современные разработки в медицине, образовании и так далее. Его можно смотреть на 83 кнопке.