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Два новых телеканала появились в Беларуси

«Белтелеком» сказал про два новых телеканала, которые начали транслировать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Два новых телеканала появились в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе «Белтелекома».

Сообщается, что с 18 июня в Zala стали транслироваться новые тестовые телеканалы. Так, появился телеканал «Нано HD», который рассказывает про интересные инновации и технологии, про современные разработки в медицине, образовании и так далее. Его можно смотреть на 83 кнопке.

А на 84 кнопке показывает телеканал Luxury HD. Он рассказывает про роскошную жизнь, красоту, успешных людей. В эфире показывают программы, посвященные рейтинговым ресторанам, салонам красоты, отелям и пляжам мира.

В «Белтелекоме» отметили, что новые телеканалы белорусы смогут смотреть в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.