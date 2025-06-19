Два новых телеканала появились в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе «Белтелекома».
Сообщается, что с 18 июня в Zala стали транслироваться новые тестовые телеканалы. Так, появился телеканал «Нано HD», который рассказывает про интересные инновации и технологии, про современные разработки в медицине, образовании и так далее. Его можно смотреть на 83 кнопке.
А на 84 кнопке показывает телеканал Luxury HD. Он рассказывает про роскошную жизнь, красоту, успешных людей. В эфире показывают программы, посвященные рейтинговым ресторанам, салонам красоты, отелям и пляжам мира.
В «Белтелекоме» отметили, что новые телеканалы белорусы смогут смотреть в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.