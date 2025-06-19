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Mirror: полиция сделала выговор мужчине, чудом выжившему при падении с 60 метров

После падения с высоты 60 метров мужчина не получил ни одной травмы.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, сорвавшийся с высоты свыше 60 метров прямо на нудистский пляж, получил устное предупреждение от полиции. Об этом сообщает Mirror.

Прогуливаясь по скалам Хейвен-Клиффс, расположенным недалеко от Сидмута в Англии, мужчина упал с высоты более 60 метров на пляж. Услышав его крики о помощи, на место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, включая полицию, катер береговой охраны и вертолёт. К их удивлению, мужчина не получил никаких травм.

Мужчину доставили в безопасное место, где с ним провели беседу сотрудники полиции. После «выговора о мерах безопасности» его отпустили.

«Не пострадал после падения с высоты 60 метров. Кто-то присматривает за ним», — сказала местная жительница.

Ранее сообщалось о случае, когда в Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты. Спасатели при помощи специальных носилок эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места.