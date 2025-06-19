Mirror: полиция сделала выговор мужчине, чудом выжившему при падении с 60 метров

Прогуливаясь по скалам Хейвен-Клиффс, расположенным недалеко от Сидмута в Англии, мужчина упал с высоты более 60 метров на пляж. Услышав его крики о помощи, на место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, включая полицию, катер береговой охраны и вертолёт. К их удивлению, мужчина не получил никаких травм.