Водителей Ростовской области предупредили о заторах на М4 «Дон»

Об этом автомобилистов проинформировала дорожная полиция Ростовской области.
По информации ГИБДД, в южном направлении движение замедлено на отрезке автодороги М4 «Дон» с 988-го по 1000-й километр. Причина — проведение ремонтных работ, включающих устранение ям и обновление дорожного покрытия.
Автомобилистам рекомендуется принимать во внимание сложившуюся дорожную обстановку и заранее продумывать свой маршрут. В качестве объездного пути предлагается альтернативный вариант: 982-й километр трассы М4 «Дон» — транспортная развязка с поворотом в город Красный Сулин.
Кроме того, в северном направлении на 1023-м и 938-м километрах автодороги М4 «Дон» вероятны незначительные задержки в движении в связи с работами по выгрузке и монтажу бетонных ограждений.
Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировку движения на участках, где ведутся дорожные работы.