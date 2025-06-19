Страна дошла до того, что импортируется даже укроп: Молдова выживает только за счет кредитов

"Республика Молдова всё глубже погружается в экономический кризис, в то время как правительство ПДС продолжает имитировать реформы, делать фотографии на саммитах и игнорировать реальную катастрофу в экономике. Официальные данные ясно подтверждают этот экономический крах, пишет экс-премьер Влад Филат.
Экспорт находится в свободном падении уже 26 месяцев, а в 2025 году достиг самого низкого уровня по отношению к ВВП за всю историю страны — всего 18,8%. Это абсолютный минимум. Никогда ещё экономика Молдовы не была в таком упадке. По сути, мы больше ничего не производим.
В то же время импорт постоянно растёт. Дефицит торгового баланса достиг исторического рекорда — 6,1 миллиарда долларов. Это означает, что в 2025 году из Республики Молдова за границу уйдёт как минимум 6,1 миллиарда долларов — деньги, которые вместо того, чтобы развивать национальную экономику и обеспечивать благосостояние граждан, финансируют экономики других стран: Украины, Китая, Турции и других. Мы дошли до того, что импортируем даже укроп.
Ключевой вопрос: откуда поступают эти деньги?
— Из денежных переводов родственников, уехавших за границу — примерно 3,5 миллиарда долларов в год. Только эти деньги, вместо того чтобы быть вложенными в страну, в тот же день уходят обратно за границу, покрывая дыру в торговом балансе.
— Из грантов и внешних заимствований. Но и эти средства вскоре после поступления в страну уходят обратно в виде массового импорта.
Такова «стратегия развития» правительства ПДС: они превратились в кассиров Европейского союза. Просят деньги у Брюсселя, которые уже на следующий день покидают Молдову в виде оплат за иностранные товары. Мы больше почти ничего не производим, но всё импортируем.
Пример с молоком — позорный и показательный. За последние четыре года Молдова потеряла более 50 000 тонн местного производства молока. Сейчас Украина — страна, находящаяся в состоянии войны — производит молоко, чтобы мы не остались без него. Наше правительство хвалится европейскими фондами, но эти деньги попадают в карманы фермеров из Украины, Турции, Китая и стран ЕС. Именно они — настоящие бенефициары средств, поступающих в Молдову.
В этом году мы уже говорим о более чем 6,1 миллиарда долларов, выведенных из страны.
А у этой катастрофы во внешней торговле есть и внутренняя причина:
— ВВП Республики Молдова снизился на 1,2% в первом квартале — 2025 года — это третье подряд снижение.
— Только в 2024 году было потеряно 33 000 рабочих мест.
— Население сократилось на 42 000 человек всего за один год.
— Молодёжь уезжает из страны. Половины молодого поколения Молдовы больше нет дома, нет в стране.
Речь идёт уже не только о внешней торговле. Мы наблюдаем крах экономики и постепенное исчезновение народа.
Правительство превратилось в простого кассира Европейского союза, собирающего деньги и перенаправляющего их в виде платежей за импорт и внешние долги. Без видения, без стратегии, без способности генерировать инвестиции и устойчивое развитие".
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