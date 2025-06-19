В то же время импорт постоянно растёт. Дефицит торгового баланса достиг исторического рекорда — 6,1 миллиарда долларов. Это означает, что в 2025 году из Республики Молдова за границу уйдёт как минимум 6,1 миллиарда долларов — деньги, которые вместо того, чтобы развивать национальную экономику и обеспечивать благосостояние граждан, финансируют экономики других стран: Украины, Китая, Турции и других. Мы дошли до того, что импортируем даже укроп.