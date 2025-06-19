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В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли в магазине принять купюры с дефектами

Об этом рассказали в краевом РоспотребнадзореВ Минусинске произошел инцидент, когда покупателю отказали в приеме 5-рублевой купюры из-за ее повреждения.

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

В Минусинске произошел инцидент, когда покупателю отказали в приеме 5-рублевой купюры из-за ее повреждения. Житель города обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

По информации от Роспотребнадзора Красноярского края, покупатель сообщил, что продавец не принял купюру номиналом в пять рублей, поскольку она была надорвана.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что действующими считаются банкноты и монеты, выпущенные Банком России, если они не имеют признаков подделки или серьезных повреждений.

Существует ряд видов повреждений, при которых банкноты и монеты остаются платежеспособными, включая:

• грязные;

• изношенные;

• надорванные;

• с потертостями;

• с небольшими отверстиями и проколами;

• с посторонними надписями и пятнами;

• купюры без углов и краев;

• монеты с мелкими механическими повреждениями.

Таким образом, магазины не имеют права отказывать в приеме таких банкнот. В результате, владельцу магазина в Минусинске было выдано предостережение.