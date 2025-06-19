В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли в магазине принять купюры с дефектами

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
В Минусинске произошел инцидент, когда покупателю отказали в приеме 5-рублевой купюры из-за ее повреждения. Житель города обратился с жалобой в Роспотребнадзор.
По информации от Роспотребнадзора Красноярского края, покупатель сообщил, что продавец не принял купюру номиналом в пять рублей, поскольку она была надорвана.
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что действующими считаются банкноты и монеты, выпущенные Банком России, если они не имеют признаков подделки или серьезных повреждений.
Существует ряд видов повреждений, при которых банкноты и монеты остаются платежеспособными, включая:
• грязные;
• изношенные;
• надорванные;
• с потертостями;
• с небольшими отверстиями и проколами;
• с посторонними надписями и пятнами;
• купюры без углов и краев;
• монеты с мелкими механическими повреждениями.
Таким образом, магазины не имеют права отказывать в приеме таких банкнот. В результате, владельцу магазина в Минусинске было выдано предостережение.