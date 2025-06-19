У СИЗО не стоять: новый запрет введут во Владивостоке

В четверг, 19 июня, стало известно о предстоящем изменении схемы организации дорожного движения на проезде вдоль следственного изолятора во Владивостоке.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке от пересечения Партизанского проспекта возле дома 28б до основной дороги на улице Нерчинской планируют ввести запрет на стоянку автомобилей.
В ближайшее время в этом месте собираются установить дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки», которые будут дополнены табличками с информацией о возможности эвакуации транспортных средств.
Мера направлена на то, чтобы освободить обочины от постоянно припаркованных машин и обеспечить свободный проезд для всех участников дорожного движения.
Водителей просят внимательно следить за изменениями и строго соблюдать требования новых дорожных знаков, чтобы избежать неприятных последствий.