В Хабаровском крае хотят запретить алкоголь в новые памятные даты

Среди новых предлагаемых дат — 25 января (День российского студенчества), 8 июля (День семьи, любви и верности), а также периоды последних звонков и вручения аттестатов. Кроме того, предложено увеличить общее время запрета продажи спиртного и пересмотреть правила работы заведений в жилых домах, в частности, поднять минимально допустимую площадь зала обслуживания.