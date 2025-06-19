В Хабаровском крае хотят запретить алкоголь в новые памятные даты

В Думе Хабаровского края обсуждаются новые инициативы, касающиеся ограничений на продажу алкоголя в розницу. Как сообщается на официальном сайте заксобрания, речь идёт о расширении списка памятных дат, в которые вводится запрет на реализацию спиртного.
Среди новых предлагаемых дат — 25 января (День российского студенчества), 8 июля (День семьи, любви и верности), а также периоды последних звонков и вручения аттестатов. Кроме того, предложено увеличить общее время запрета продажи спиртного и пересмотреть правила работы заведений в жилых домах, в частности, поднять минимально допустимую площадь зала обслуживания.
На сегодняшний день в регионе алкоголь нельзя продавать 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодёжи) и 1 сентября (День знаний). Инициатива находится на стадии обсуждения, окончательное решение будет принято после рассмотрения поправок, сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.