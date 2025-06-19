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Инсайдер Карпов сообщил о переходе 20-летнего игрока «Локо» Ракова в «Крылья»

Речь идет о бесплатной аренде. При этом самарцы не смогут выкупить молодого нападающего у «железнодорожников».

Речь идет о бесплатной аренде. При этом самарцы не смогут выкупить молодого нападающего у «железнодорожников».

20-летний Вадим Раков — воспитанник столичного «Локомотива». Из дубля в основу перебрался в июле 2023 года. В прошлом сезоне Премьер-лиги провел 20 матчей. Забил гол и четыре раза ассистировал.

Еще девять встреч пришлись на Кубок России по футболу. Там отличился дважды. Плюс две результативные передачи. Контракт с москвичами рассчитан до лета 2027-го.

Инсайдер Иван Карпов пишет, что «зелено-бело-синие» взяли Ракова в бесплатную аренду до конца предстоящего сезона. Однако зарплату в 1,5 млн рублей в месяц волжане все же возьмут на себя, добавил он.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев высказался о будущем самарских «Крыльев» в РПЛ.

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