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В Перми изменится расписание нескольких автобусов

О корректировках в расписании нескольких пермских автобусов рассказали в городском дептрансе.

О корректировках в расписании нескольких пермских автобусов рассказали в городском дептрансе.

Так, с 19 июня для автобусов № 7 и № 41 меняется расписание по будням. Для автобуса № 12 с 21 июня по выходным появятся дополнительные отправления утром и вечером по выходным дням. По выходным также будет скорректировано время ряда отправлений в течение дня для автобуса № 40 — в связи с меняющейся дорожной обстановкой.

На основании обращений горожан с 23 июня будет изменено время ряда отправлений автобусов № 33 и № 64 по будням.