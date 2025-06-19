В Перми изменится расписание нескольких автобусов

Так, с 19 июня для автобусов № 7 и № 41 меняется расписание по будням. Для автобуса № 12 с 21 июня по выходным появятся дополнительные отправления утром и вечером по выходным дням. По выходным также будет скорректировано время ряда отправлений в течение дня для автобуса № 40 — в связи с меняющейся дорожной обстановкой.