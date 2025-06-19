Проезд транспорта осложнился на нескольких участках М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области осложнилось движение транспорта в связи дорожными работами и выгрузкой бетонных ограждений. Об этом 19 июня предупреждает управление Госавтоинспекции.
Сложности с проездом сейчас сохраняются на отрезке пути с 988 по 1000 км в южном направлении. Объезд возможен через 982 км трассы М-4, в районе поворота в сторону Красного Сулина.
Также затруднения возможны в северном направлении на 938 и 1023 км автодороги — там. где будут выгружать бетонные ограждения.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта.
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