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Проезд транспорта осложнился на нескольких участках М-4 в Ростовской области

Водителей предупредили о дорожных работах на М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области осложнилось движение транспорта в связи дорожными работами и выгрузкой бетонных ограждений. Об этом 19 июня предупреждает управление Госавтоинспекции.

Сложности с проездом сейчас сохраняются на отрезке пути с 988 по 1000 км в южном направлении. Объезд возможен через 982 км трассы М-4, в районе поворота в сторону Красного Сулина.

Также затруднения возможны в северном направлении на 938 и 1023 км автодороги — там. где будут выгружать бетонные ограждения.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта.

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