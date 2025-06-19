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Магистрант самарского Политеха стал лауреатом Всероссийского инженерного конкурс

Студент магистратуры химического факультета Самарского политехнического университета Константин Плешаков удостоился звания лауреата Всероссийского инженерного конкурса, организованного Министерством науки и высшего образования России.

Студент магистратуры химического факультета Самарского политехнического университета Константин Плешаков удостоился звания лауреата Всероссийского инженерного конкурса, организованного Министерством науки и высшего образования России. Конкурс собрал более 12 тысяч участников из сотен университетов страны.

Константин Плешаков представил проект, связанный с изучением перспективных кислород-ионных проводников на основе соединений La и Mo. Исследование проводилось в рамках научной группы кафедры «Общая и неорганическая химия» университета.

Работа студента посвящена созданию твердых электролитов для твердооксидных топливных элементов, обладающих высокой степенью ионопроводимости и пригодных для работы при умеренных температурах (600−800 градусов Цельсия).

Конкурс предоставил магистранту возможность оценить потенциал своих исследований и определиться с направлением дальнейшего изучения темы.

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