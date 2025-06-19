Омичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета

Перебои с интернетом случились практически у всех региональных операторов мобильной связи. Подключиться к сети горожане могли только через Wi-Fi. Просели заказы у служб доставки, отключились навигаторы, не проходили онлайн-платежи, пассажиры самолетов и поездов испытывали сложности с вызовом такси.
— Серьезные перебои начались 7 июня. Поначалу все грешили на одного оператора. Бросились покупать альтернативные симки. Оказалось, напрасно — проблема общая. Конечно, все переполошились. Клиенты не могут дозвониться, нервничают. Мы их не видим, как раньше. Платежи застревают, а налички у пассажиров нет. Причем ни в кошельке, ни дома. Омичи отвыкли от купюр, а банкоматы, как по сговору, тоже начали давать сбои, — рассказал водитель такси Артем Петрович.
По словам таксистов, они привыкают к таким условиям. Самыми сложными были первые три дня. Но водители быстро выяснили, что в городе есть островки, где перебоев с интернетом нет, и едут туда, принимают заказы. Однако цены подскочили сразу в полтора-два раза.
Власти сначала объясняли сбои модернизацией оборудования. Позднее глава региона признал, что есть и другая причина.
«Вижу все ваши сообщения по поводу проблем с мобильной связью и мобильным интернетом. Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Ситуация поставила в крайне неудобное положение бизнес. «Мы “зависли”, не проходят документы, сообщения, платежи. Оперативное управление и контроль нарушены. Руководители вынуждены сидеть там, где есть стационарная связь. Все это сказалось на рентабельности бизнеса», — пояснили в региональном Союзе предпринимателей.
Сейчас ситуация относительно стабилизировалась. Хотя мобильный интернет сбавил скорость и периодически зависает.
Кстати.
В Красноярском крае, где в ночь на 12 июня также исчез интернет, сбои связывают с атакой хакеров на сетевую инфраструктуру местного телекома. В результате без доступа к мобильной сети остались пользователи не только этого региона, но и Хакасии, Иркутской и Кемеровской областей.