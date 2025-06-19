Омичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета

— Серьезные перебои начались 7 июня. Поначалу все грешили на одного оператора. Бросились покупать альтернативные симки. Оказалось, напрасно — проблема общая. Конечно, все переполошились. Клиенты не могут дозвониться, нервничают. Мы их не видим, как раньше. Платежи застревают, а налички у пассажиров нет. Причем ни в кошельке, ни дома. Омичи отвыкли от купюр, а банкоматы, как по сговору, тоже начали давать сбои, — рассказал водитель такси Артем Петрович.