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Шнайдер и Андреева проиграли в 1-м круге парного разряда турнира в Берлине

18 июня россиянки уступили соперницам из Венгрии и Бразилии (12+).

18 июня россиянки уступили соперницам из Венгрии и Бразилии (12+).

Диана Шнайдер и Мирра Андреева взяли первый сет с преимуществом в +2 — 6:4. Однако Тимя Бабош и Луиза Стефани забрали остальные две партии — 6:4 и 1:0. Встреча первого круга парного разряда турнира в Берлине шла почти полтора часа.

Во втором раунде противницами спортсменок из Венгрии и Бразилии будут испанка Паула Бадоса и Онс Жабер из Туниса (12+).

На днях Диана Шнайдер взяла вверх над хорваткой Донной Векич — 2:0 (12+).

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