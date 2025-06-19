Шнайдер и Андреева проиграли в 1-м круге парного разряда турнира в Берлине

Диана Шнайдер и Мирра Андреева взяли первый сет с преимуществом в +2 — 6:4. Однако Тимя Бабош и Луиза Стефани забрали остальные две партии — 6:4 и 1:0. Встреча первого круга парного разряда турнира в Берлине шла почти полтора часа.