Крысы съели запасы кошачьей еды и выгнали людей из квартиры во Владивостоке

Грызуны проникли в квартиру на первом этаже и за несколько дней опустошили запасы еды, повредили личные вещи и вынудили владельцев временно покинуть жилье.
Инцидент произошел в доме № 75. Пока хозяева были в отъезде, животные съели два килограмма кошачьего корма, четыре пачки лапши и пакет муки. Пострадала и мебель, и одежда.
«Мы не можем туда вернуться — крысы повсюду. Сами пытаемся бороться, но пока безуспешно», — рассказали жильцы.
По словам семьи, управляющая компания утверждает, что проводит дератизацию ежемесячно. Однако проникновение сразу 15 особей ставит под сомнение эффективность этих мер. Жильцы дома обратились за помощью в контролирующие органы. Вопрос устранения угрозы для санитарной безопасности остается открытым.