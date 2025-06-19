В посольстве России в Иране назвали количество уехавших россиян

На момент начала вооруженного конфликта в Иране присутствовали не менее 50 российских артистов. В Минкультуры уточняли, что в Иране находятся музыканты Большого симфонического оркестра и Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа сериала «Трудно быть богом». В составе съемочной группы сериала находился Федор Бондарчук. Его эвакуировали из Ирана в Астаринский район Азербайджана в составе группы из 86 человек. Помимо граждан России, в ней также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.