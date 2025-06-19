Когда и где нельзя будет купить спиртное в Красноярске

В Красноярском крае в первом чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в регионе. Депутаты предлагают запретить отпускать горячительные напитки с 21 до 10 часов в точках, расположенных в многоквартирных домах. Станут ли красноярцы пить меньше — разбирался корреспондент krsk.aif.ru.
За что голосовали?
Законопроект распространяется на многоквартирные дома и любые пристройки к ним; также депутаты предлагают полностью запретить продавать алкоголь в Международный день защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября). По мнению авторов проекта, ограничения повлекут снижение шаговой доступности алкогольной продукции для населения, а также снимут социальную напряжённость. Инициатива принадлежит правительству Красноярского края.
Как рассказал krsk.aif.ru председатель комитета по экономике и налоговой политике и депутат ЗС Егор Васильев, принятие законопроекта в первом чтении — это очередной шаг к оздоровлению общества и защите детей. Первым подобным шагом был запрет так называемых «наливаек» в жилых домах — точек продаж разливного пива, замаскированных под общепит. Это позволило уравнять их с обычными магазинами и установить время продаж до 23 часов.
«Мы достаточно дискутировали по этому вопросу, и дискуссии продолжатся и во втором чтении. Есть сторонники вологодского опыта, где разрешено продавать алкоголь два часа в день, большинство настаивают на нынешней редакции. Пока у нас достаточно позитивный эффект. Будем очень осторожно и взвешенно делать эти шаги», — прокомментировал содокладчик законопроекта Егор Васильев.
Дети в алкомаркетах.
В радиусе шаговой доступности от дома автора находится четыре магазина различных сетей алкомаркетов. Традиционно наплыв покупателей случается вечером после работы, днем же нечастыми, но регулярными посетителями являются дети и подростки.
В первой половине дня встречаю здесь мальчика лет одиннадцати, гипнотизирующего пачку жвачки на лотке для сдачи на кассе. Молоденькая девушка Алина с именным бейджем с пометкой «Новичок» перехватывает у меня бутылку минералки. На мой немой вопрос отвечает: в кассе пока нет сдачи со сторублевой купюры.
«Дети забегают часто в течение всего дня. Покупают мороженое, чипсы, чупа-чупсы и всякую такую мелочевку. В основном на скопленные монетки, кому-то вот родители купюрами дают. Летом во время каникул их много», — рассказала продавщица.
Наличности в кассе не предвидится (расплачиваюсь всегда картой), поэтому пробиваю жвачку пацана, получая от него скромное «спасибо».
Депутат Александр Ратахин во время обсуждения законопроекта обратил внимание на «детский» ассортимент. Он предложил коллегам подумать, какие товары можно убрать с полок, чтобы лишить детей повода заходить в подобные магазины.
Как в других регионах?
В той самой Вологодской области с 1 марта ограничили продажу алкоголя двумя часами — с 12 до 14 часов в будние дни. При этом на выходных горячительное можно приобрести в стандартное окно с 8 до 23 часов. Ограничения не распространяется на рестораны, гостиницы и бары, если последние не располагаются в многоквартирных домах.
У жителей Чечни на покупку горячительных напитков есть окно с 8 до 10 утра, в Туве оно чуть пошире — с 10 до 15 часов, а в Якутии — с 14 до 20 часов.
Запрет продажи с 21:00 до 8:00 ввели в Бурятии, Алтайском крае, а также Владимирской, Ивановской и Липецкой областях. Примечательно, что в Нижнем Новгороде местные депутаты также 17 июня проголосовали за запрет продажи алкоголя в День знаний, День защиты детей и последний звонок, об этом сообщил председатель местного ЗС Евгений Люлин.
Помните «трезвые пятницы»?
Помимо борьбы с «наливайками» в Красноярском крае предлагались и более радикальные решения. В 2017 году тогдашний глава краевой полиции Александр Речицкий предлагал ввести «трезвые пятницы», аргументируя это ростом числа правонарушений в состоянии алкогольного опьянения — доля «пьяных» преступлений составляла 41,9%.
Ни тогда, ни в 2024 году (уже повторное предложение) депутаты Речицкого не поддержали. Парламентарии пояснили, что люди будут покупать алкоголь впрок, а мораторий может спровоцировать взрывной рост производства фальсификата. Лишь в ковидный 2020 год продажи ограничили окном с 10 до 18 часов по требованию того же Речицкого, но меры продержали с апреля до середины июля. Сняли ограничения из-за требований общественников и продаж всё того же фальсификата.
Как сообщил krsk.aif.ru представитель краевого МВД Владимир Юрченко, к маю 2025 года количество подобных преступлений снизилось почти вдвое — до 23,3%. Такие результаты в полиции объясняют борьбой с фальсификатом и ликвидацией подпольных заводов и заводов с паленым спиртом.
Егор Васильев считает, что введение «трезвых» пятниц привело бы к потере рентабельности магазинов в сельских и удалённых районах и усилило социальную напряжённость.
Предпринимателей спросили?
Законопроект в нынешней редакции лишит красноярских предпринимателей четырех часов рабочего времени. Как рассказала krsk.aif.ru уполномоченная по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольга Загитова, консультации с владельцами бизнеса проводили в апреле этого года, и инициатива не вызвала у предпринимателей особого сопротивления.
«По данным Министерства промышленности, ограничения времени розничной продажи именно в многоквартирных домах затронут порядка полутора тысяч субъектов предпринимательской деятельности. Запрет в обозначенные дни (1 сентября и 1 июля) затронут 2500 субъектов. Оценки того, как это отобразится на хозяйствующей деятельности, пока нет — предприниматели ее не представили», — прокомментировала Ольга Загитова.
По словам бизнес-омбудсмена, провести подобную оценку получится уже после введения ограничений. Если речь будет идти о потери целой отрасли, то к предпринимателям обязательно прислушаются, но на текущий момент, говорит Ольга Загитова, ограничения минимальны.
А это точно поможет?
Доцент кафедры социологии СФУ Дмитрий Труфанов уверен, что подобные ограничения ведут к росту фрустрации населения — неспособности удовлетворить свои желания, а значит — к повышению общего уровня агрессии.
«Тот, кто привык в вечернее время покупать и употреблять алкоголь, найдёт способы альтернативного удовлетворения своих потребностей. И этим не преминут воспользоваться предприимчивые люди. Также возможен рост девиантного поведения, особенно в долгосрочной перспективе. Человеческий вид не сильно изменился за последние десятки тысяч лет: у него всё те же потребности и способы их удовлетворения, и всё такая же агрессия, если удовлетворения не получится достигнуть», — прокомментировал krsk.aif.ru Дмитрий Труфанов.