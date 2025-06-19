Когда и где нельзя будет купить спиртное в Красноярске

Ни тогда, ни в 2024 году (уже повторное предложение) депутаты Речицкого не поддержали. Парламентарии пояснили, что люди будут покупать алкоголь впрок, а мораторий может спровоцировать взрывной рост производства фальсификата. Лишь в ковидный 2020 год продажи ограничили окном с 10 до 18 часов по требованию того же Речицкого, но меры продержали с апреля до середины июля. Сняли ограничения из-за требований общественников и продаж всё того же фальсификата.