Белоруска бросила в знакомую котлету в панировочных сухарях и серьезно ранила ей глаз

Белоруска бросила в знакомую котлету в панировочных сухарях и ранила ей глаз. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что 57-летняя жительница Барановичского района была в гостях у своей знакомой. Находясь на кухне, гостья отвлеклась на мобильный телефон и не услышала, что к ней обращается 47-летняя хозяйка квартиры.
«Тогда последняя, с целью привлечения внимания, бросила в знакомую котлету в панировочных сухарях», — сказано в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что котлета попала в левый глаз женщины. С травмой она обратилась в больницу. Эксперт установил, что у потерпевшей была зафиксирована рана роговицы и склеры левого глаза, которая осложнилась поражением сосудистой оболочки глаза и снижением остроты зрения.
В ГКСЭ уточнили, что ввиду акта амнистии Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета было принято решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Тем временем наниматель удержал с белоруса 300 рублей за превышение лимита разговоров по корпоративному тарифу.
Ранее в Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника.
Кстати, правила поведения на железной дороге изменятся в Беларуси.