Мурашко назвал страны, из которых приезжают на лечение в Россию

«Интерес есть и к санаторно-курортному комплексу и высокотехнологичному… Сегодня много стран, которые едут к нам, это и Ближнее зарубежье, основной поток — это СНГ, но и арабские страны, Китай, Латинская Америка, даже из европейских и США приезжают лечиться как граждане тех стран, так и наши бывшие соотечественники», — сказал Мурашко.