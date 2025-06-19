Мурашко назвал страны, из которых приезжают на лечение в Россию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. На лечение в Россию приезжают граждане Ближнего зарубежья, арабских стран, Китая, Латинской Америки, Европы и США, основной поток — это жители СНГ, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях ПМЭФ.
«Интерес есть и к санаторно-курортному комплексу и высокотехнологичному… Сегодня много стран, которые едут к нам, это и Ближнее зарубежье, основной поток — это СНГ, но и арабские страны, Китай, Латинская Америка, даже из европейских и США приезжают лечиться как граждане тех стран, так и наши бывшие соотечественники», — сказал Мурашко.
Он добавил, что популярностью пользуются такие медицинские направления, как онкология, офтальмология, акушерство-гинекология, бьюти-медицина, стоматология, детское здравоохранение.
«По поручению президента в предыдущий национальный проект мы реализовывали задачу по объему медицинской помощи, предоставляемой иностранным гражданам не менее 1 миллиарда долларов США. Это цифра перевыполнена практически ежегодно. И за этот период более 21 миллиона иностранных граждан получили медицинскую помощь в Российской Федерации», — уточнил министр.
Он отметил, что задача Минздрава — развивать гуманитарное сотрудничество как отрасль экономики, что позволит привлекать дополнительные средства для развития здравоохранения.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.