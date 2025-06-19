Омич попытался самостоятельно потушить пожар и получил травмы

Омское ГУ МЧС сообщило о пожаре, произошедшем 18 июня в СТ «Строитель». Возгорание бани на 16 квадратных метрах ликвидировали 12 сотрудников МЧС. Пострадал омич, пробовавший унять стихию до приезда спасателей.
«При попытке самостоятельного тушения огня травмирован мужчина. По прибытию на место сотрудники ведомства применили три единицы техники», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что происшествие зарегистрировали в 21:01.
Спустя 23 минуты удалось справиться с открытым горением.
В настоящее время дознаватели регионального управления МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
Всего за прошедшие сутки спасатели 10 раз выезжали на экстренные вызовы.
Ранее «КП Омск» сообщила, что девятерых местных жителей осудят за организацию занятия проституцией.