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Власти Ростовской области объяснили перебои в работе мобильного Интернета

Перебои с мобильным Интернетом на Дону возникли из-за мероприятий по обеспечению безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области прокомментировали перебои в работе мобильного Интернета, которые произошли 19 июня.

— В регионе проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи, — пояснили в пресс-центре донского правительства.

Жителей региона попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, сегодня нестабильное подключение к сети пользователи отметили около 8−9 утра. Сейчас у некоторых людей мобильный Интернет все еще отсутствует, но проводной работает стабильно. Похожие случаи уже происходили в течение июня.

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