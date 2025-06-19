Власти Ростовской области объяснили перебои в работе мобильного Интернета

Власти Ростовской области прокомментировали перебои в работе мобильного Интернета, которые произошли 19 июня.
— В регионе проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи, — пояснили в пресс-центре донского правительства.
Жителей региона попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Напомним, сегодня нестабильное подключение к сети пользователи отметили около 8−9 утра. Сейчас у некоторых людей мобильный Интернет все еще отсутствует, но проводной работает стабильно. Похожие случаи уже происходили в течение июня.
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