В Иркутске проезд в Маркова подорожает до 65 рублей с 1 июля

В Иркутске перевозчик объявил о повышении стоимости по маршрутам номер 454 и 455, следующих в Березовый. Как сообщили КП-Иркутск в региональном министерстве транспорта, с 1 июля 2025 года стоимость одной поездки составит 60 рублей, а после восьми часов вечера — 65 рублей.