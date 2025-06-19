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В Иркутске проезд в Маркова подорожает до 65 рублей с 1 июля

Рост цен связан с увеличением стоимости запчастей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске перевозчик объявил о повышении стоимости по маршрутам номер 454 и 455, следующих в Березовый. Как сообщили КП-Иркутск в региональном министерстве транспорта, с 1 июля 2025 года стоимость одной поездки составит 60 рублей, а после восьми часов вечера — 65 рублей.

— Рост цен связан с увеличением стоимости запчастей и перевозкой льготных пассажиров. Отметим, окончательное решение еще не принято — возможно, тарифы удастся скорректировать в меньшую сторону, — сообщили в минтрансе.

Напомним, предыдущее повышение цен произошло 9 сентября — тогда стоимость проезда выросла до 40 рублей днем и 45 рублей вечером.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из Иркутска в Братск можно снова отправиться на «Метеоре». Рейсы возобновили с 18 июня.