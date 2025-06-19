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В Самаре приговор группе телефонных мошенников вступил в законную силу

В Самаре вынесли приговор нескольким мошенникам, которые выманивали деньги у граждан.

В Самаре вынесли приговор нескольким мошенникам, которые выманивали деньги у граждан. Подробностями поделились в Самарском облсуде.

Все началось еще в 2023 году. Тогда один из мошенников переманил на свою сторону студента колледжа и они стали вместе обманывать людей, сообщая им, что их родственники виноввны в ДТП.

Уже в 2025 году студента признали виновным, как и его напарник. Они были приговорены к 2,5 годам принудительных работ.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!