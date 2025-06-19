Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зианчуринском районе Башкирии ввели карантин из-за опасного сорняка

Карантинный фитосанитарный режим введен вблизи деревни Аютово.

Источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии ввели особый режим в Зианчуринском районе после обнаружения опасного растения — амброзии трехраздельной. Как сообщили в Россельхознадзоре, очаг распространения сорняка зафиксировали возле деревни Аютово.

Под ограничения попал земельный участок площадью 950 гектаров. Специалисты объясняют, что такие меры необходимы, чтобы остановить распространение агрессивного растения и предотвратить его появление на новых территориях.

Амброзия трехраздельная не только вредит сельскохозяйственным культурам, но и может вызывать сильную аллергию у людей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.