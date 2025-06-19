В Зианчуринском районе Башкирии ввели карантин из-за опасного сорняка

Власти Башкирии ввели особый режим в Зианчуринском районе после обнаружения опасного растения — амброзии трехраздельной. Как сообщили в Россельхознадзоре, очаг распространения сорняка зафиксировали возле деревни Аютово.
Под ограничения попал земельный участок площадью 950 гектаров. Специалисты объясняют, что такие меры необходимы, чтобы остановить распространение агрессивного растения и предотвратить его появление на новых территориях.
Амброзия трехраздельная не только вредит сельскохозяйственным культурам, но и может вызывать сильную аллергию у людей.
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