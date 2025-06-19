Иркутянин Андрей Ещенко стал главным тренером ФК «Кубань»

Об этом сообщили в официальных соцсетях команды. Коллектив выступает в дивизионе «А» Второй лиги.
В системе футбольного клуба «Кубань» Андрей Ещенко работает уже не первый год. Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера, а также руководителем программы развития молодёжного футбола. Также иркутянин выступал в составе «Кубани» в качестве игрока в сезоне 2014/2015, дошёл с этой командой до финала Кубка России.
«Кубань» находится на 8 месте в своём дивизионе из 10 возможных с 5 победами, 2 ничьими и 11 поражениями в 18 играх. В последнем матче, который прошёл 14 июня в Ульяновске, команда уступила местной «Волге» со счётом 5:2.