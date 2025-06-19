Трём солисткам Самарского театра оперы присвоено звание «Заслуженный артист РФ»

Указом Президента России почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» удостоены три ведущие вокалистки Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Об этом сообщает региональный Минкульт.
Звание присвоено Татьяне Гайворонской, Татьяне Лариной и Ирине Янцевой — признанным исполнительницам оперного и концертного репертуара, внесшим значительный вклад в развитие музыкального искусства.
Все три солистки исполняют ведущие партии классического репертуара и выступают на ведущих сценах России и за рубежом. Янцева также занимается педагогической деятельностью и с 2018 года курирует молодёжную оперную программу театра.
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